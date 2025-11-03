Utrechtse ziekenhuizen gebruiken ook op maandag nog geen kraanwater

De ziekenhuizen in de regio Utrecht handhaven op maandag de voorzorgsmaatregelen om de gevolgen van besmet drinkwater te voorkomen. Zowel UMC Utrecht als het Diakonessenhuis verzoekt bezoekers zelf thee, koffie of water mee te nemen. De vestigingen van het St. Antonius liggen buiten het besmette gebied.

Afgelopen zaterdagochtend maakte drinkwaterbedrijf Vitens bekend dat in de regio Utrecht het drinkwater verontreinigd is met de darmbacterie enterokokken. Het gaat om delen van de stad Utrecht, Bilthoven, Bosch en Duin, Bunnik, De Bilt, Groenekan, Maarssen, Oud Zuilen, Tienhoven, Westbroek en Zeist.

Maag- en darmklachten

De enterokokkenbacterie komt bij mensen van nature voor in de darmen. Gezonde mensen zouden geen last moeten ondervinden van de aanwezigheid van de bacterie in het drinkwater, maar in sommige gevallen kan het binnenkrijgen van verontreinigd water maag- en darmklachten veroorzaken.

Voor het Diakonessenhuis in Utrecht was het zaterdagmiddag “even spannend om alles te organiseren”, zegt een woordvoerder. De facilitaire dienst was aan het inkopen geslagen waardoor er in de middag “ongeveer 1800 liter flessenwater” kon worden geleverd. Aan de collega’s van de avondploegen was gevraagd zelf water mee te nemen.

Geen koffie, thee of drinkwater

UMC Utrecht meldt dat medewerkers, bezoekers en patiënten met een afspraak op een polikliniek geen koffie, thee of drinkwater kunnen krijgen. Neem het zelf mee, is het devies. Zaterdag al zei een woordvoerster dat er grote hoeveelheden gekookt water stonden af te koelen.

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein hoeft geen maatregelen te nemen, omdat het niet in de getroffen gebieden ligt. “Vitens heeft ons verzekerd dat ons water schoon is”, zegt een woordvoerder.