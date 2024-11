Uw ZorgCompaan krijgt raad van commissarissen

Uw ZorgCompaan is al tien jaar actief als zorgaanbieder van aupairzorg en 24/7 verpleegkundige zorg aan huis. In september heeft Uw ZorgCompaan een vergunning gekregen via de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Aanbieders van zorg die aan de eisen van de Wtza voldoen moeten een raad van toezicht of commissarissen hebben.

Raad van commissarissen

De nieuwe raad van commissarissen, sinds juli actief, van Uw ZorgCompaan bestaat uit een voorzitter en twee leden met een eigen aandachtsgebied. Voorzitter Wim Croes, mede-eigenaar van adviesbureau Brederijn 3.0: “Mijn drijfveer om mij voor Uw ZorgCompaan in te zetten, komt voort uit mijn overtuiging, dat we de personele bezetting wat inmiddels al een tijd een uitdaging is in Nederland, goed op kunnen lossen door de inzet van professionals van buiten Nederland. Op die manier kunnen we het hoge niveau, dat onze zorg nog steeds heeft, in stand houden en cliënten van Uw ZorgCompaan goede passende zorg bieden.”

Uw ZorgCompaan

De andere twee leden zijn Josephine Colijn en Floor van Dedem. Colijn heeft ervaring heeft als directeur-bestuurder in de zorg, in governance en onderwijs. Van Dedem’s expertise ligt op het vlak van HR en communicatie bij Eleos