UWV waarschuwt: twee derde zorgwerkgevers loopt risico op terugbetaling NOW

Bijna twee derde van de werkgevers in de zorg moet nog de definitieve berekening van de NOW-steun over de eerste periode inleveren, blijkt uit cijfers van het UWV. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico dat ze het volledige bedrag moeten terugbetalen.

Precies 9.881 van de 16.251 werkgevers in de sector zorg en welzijn moet de definitieve berekening nog aanvragen. Zij hebben hiervoor tot 31 oktober de tijd, maar uit een peiling van het uitkeringsinstituut blijkt dat 37 procent van de werkgevers helemaal niet weet dat ze zelf de definitieve berekening moeten aanvragen.

Problemen

“Er is nog tijd. Maar werkgevers die geen aanvraag doen voor de definitieve berekening lopen het risico dat ze straks in de problemen komen”, zegt Janet Helder, bestuurslid bij UWV. “Geen definitieve berekening betekent dat de tegemoetkoming op nul wordt vastgesteld en je dus je hele voorschot moet terugbetalen. Dat willen we voorkomen. Dat we nu op slechts 39,2 procent zitten, is dus zorgwekkend.”

Ontzettend druk

Werkgevers die een derden- of accountantsverklaring nodig hebben, hebben een aanvullend probleem. Helder: “Het is momenteel ontzettend druk bij boekhouders en accountants. Daarom is het echt belangrijk dat werkgevers weten dat ze zelf in actie moeten komen en dat ze nu aan de slag moeten.”

Documenten

Van de werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend, geeft 44 procent aan nog bezig te zijn met het verzamelen van documenten of te wachten op de derden- of accountantsverklaring. Zo’n 15 procent zegt bewust te wachten. Maar 37 procent van de werkgevers onderneemt geen actie, omdat ze niet voldoende op de hoogte zijn dat ze zélf de definitieve berekening moeten aanvragen.