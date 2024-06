Vaccinatiegraad baby’s en kleuters stabiel, RIVM positief

Het percentage baby’s en kleuters dat is ingeënt tegen besmettelijke ziektes is niet verder gedaald. De vaccinatiegraad stabiliseert. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noemt dat positief, maar maakt zich wel zorgen over de verder gedaalde vaccinatiegraad bij kinderen van 9 jaar en ouder.

Van 85 tot 89 procent van de baby’s en kleuters is bekend dat ze zijn ingeënt via het Rijksvaccinatieprogramma. Dat is een fractie lager dan vorig jaar, maar het RIVM schat in dat niet alle vaccinaties zijn geregistreerd. Anonieme vaccinaties tellen namelijk niet mee, omdat daar niet te achterhalen is of het om een baby, een peuter, een kleuter of een tiener gaat.

Mogelijk zelfs stijging mazelen

Daardoor “lijkt het aannemelijk dat de werkelijke vaccinatiegraad bij zuigelingen en kleuters tenminste ongeveer gelijk is gebleven”. De vaccinatiegraad tegen bof, mazelen, rodehond en meningokokken is mogelijk zelfs wat gestegen, aldus het instituut.

Kinderen kunnen worden gevaccineerd tegen dertien ernstige infectieziektes. Dit zijn difterie, kinkhoest, tetanus, polio, bof, mazelen, rodehond, haemophilus influenzae type b, hepatitis b, pneumokokken, meningokokken, het humaan papillomavirus en het rotavirus. (ANP)