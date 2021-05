Vaccineren ziekenhuispersoneel verloopt traag

Zeker de helft van het ziekenhuispersoneel is nog niet gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een rondgang van BNR langs de grootste ziekenhuizen. Het ongenoegen over het lage priktempo groeit.

“Veel te laag”, noemt Stella Salden, voorzitter van beroepsorganisatie NU’91, de cijfers die BNR presenteert. Na maanden vaccineren in de ziekenhuizen ligt het percentage zorgmedewerkers zonder vaccinatie grofweg tussen de 40 en 60 procent.

Het grote knelpunt is het tekort aan vaccins. Ziekenhuizen hebben onvoldoende vaccins om iedereen die wil en in aanmerking komt te vaccineren. De vaccins komen in kleine hoeveelheden binnen. Dat zorgt voor “een grote logistieke puzzel, die veel vraagt in capaciteit, organisatie en logistiek binnen een al zwaar belast ziekenhuis met zorgdruk die al 15 maanden hoog is”, schrijft ziekenhuis ZGT in een reactie.

Het Erasmus MC herkent dit probleem en is ontevreden over het vaccinatietempo in de eigen organisatie. Het ziekenhuis kreeg begin dit jaar een grote levering, maar daarna druppelden de vaccins slechts mondjesmaat binnen. Medewerkers zijn daardoor nog altijd kwetsbaar en de kans op uitval blijft onverminderd groot, zegt Covid-programmamanager Michael van der Voorden. (ANP/Skipr)