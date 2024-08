Vakbond FDV: ‘Eerstelijns fysiotherapeuten werken vanaf vandaag voor nop’

In de eerstelijn werkzame fysiotherapeuten verdienen op jaarbasis gemiddeld 65 procent van het jaarsalaris van een collega in de tweedelijn. Reden voor actie, aldus fysiovakbond FDV.

Vakbond FDV voor fysiotherapeuten luidt vandaag – 27 augustus – de noodklok. In de eerstelijn werkzame fysiotherapeuten verdienen op jaarbasis gemiddeld 65 procent van het jaarsalaris van een collega in het ziekenhuis of de ouderenzorg. Op 27 augustus is 65 procent van het jaar voorbij, dus vanaf dat moment werken ze gratis, zo luidt de redenering van de vakbond.

Salariskloof

“Deze salariskloof is niet uit te leggen”, benadrukt FDV-voorzitter Bob van Ravensberg. “Fysiotherapeuten zijn allemaal hbo-geschoold en doen hetzelfde werk. Veel van hen die werken in de eerstelijn, hebben daar bewust voor gekozen en zijn trots op hun werk. Toch overweegt ondertussen tweederde van hen om de eerstelijn te verlaten. Ze komen moeilijk rond, hebben een zeer karige pensioenregeling en doen deels onbetaalde werkzaamheden.”

Dat de arbeidsvoorwaarden te wensen overlaten, blijkt ook uit het feit dat de laatste cao voor eerstelijns fysiotherapeuten dateert van twintig jaar geleden. Van Ravensberg: “Vorig jaar hebben ruim vierduizend fysiotherapeuten de overstap gemaakt naar sectoren waar de arbeidsvoorwaarden wel goed zijn geregeld.” Die uitstroom tegengaan is volgens de vakbond alleen mogelijk als er een goede cao komt. “Helaas zorgden de te lage tarieven van zorgverzekeraars er vorig jaar voor dat de afspraken die we met werkgeversorganisatie WVF overeenkwamen, niet in een cao konden worden omgezet”, zegt Van Ravensberg.

Onderzoek

In 2023 publiceerde vakbond FDV een onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden in de eerstelijns fysiotherapie. Doordat er sinds 2004 een cao ontbreekt, is de afgelopen twintig jaar een grote diversiteit aan arbeidsvoorwaarden en contractvormen ontstaan, waardoor het altijd lastig was om de salarissen te vergelijken.

Het onderzoek, waaraan 1330 fysiotherapeuten meewerkten, toonde aan dat de eerstelijns fysiotherapeut gemiddeld een bruto-uurloon ontvangt van 25,92 euro. En de vergelijking met collega’s in de tweede lijn werken, toonde het negatieve verschil van 35 procent met die collega’s.

Minder studenten

Sinds 2020 daalt het aantal studenten dat fysiotherapie studeert in Nederland. De oorzaak voor die daling is niet onderzocht, maar de slechte arbeidsvoorwaarden lijken daarin een rol te spelen.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) krijgt de fysiotherapie een belangrijke rol toebedeeld als passende zorg die mensen kan helpen om zelf meer regie te nemen in het herstel van aandoeningen en het omgaan met fysieke gebreken. Daarnaast kan fysiotherapie een goede rol spelen bij het verkleinen van de gezondheidskloof tussen welvarende en minder welvarende Nederlanders.