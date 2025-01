Personeel apotheken gaat opnieuw staken

Er wordt al maanden actie gevoerd, maar “de onderhandelingen over een nieuwe cao in de apotheken zitten nog steeds muurvast”, aldus de bonden. “Sterker nog: de werkgevers dreigen met rechtszaken tegen hun personeel.” Afgelopen donderdag en vrijdag was er een landelijke staking.

Voorwaarden gesteld

De bonden zijn volgens eigen zeggen door de werkgevers gesommeerd om een reeks voorwaarden te aanvaarden waaraan nieuwe acties van de medewerkers moeten voldoen. “Gaan de vakbonden niet akkoord, dan dreigen de werkgevers met een kort geding”, aldus FNV en CNV. Ze noemen het een “reusachtige inbreuk op het recht op collectieve actie waarmee de vakbonden onder geen enkele voorwaarde akkoord zullen gaan”.

“De werkgevers hebben kennelijk nog steeds geen flauw benul van de gigantische crisis die in hun eigen branche aan de gang is”, zeggen de bonden. Ze eisen een loonsverhoging van 6 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2024 en een eindejaarsuitkering van 2 procent. De werkgevers bieden 2 procent vanaf 1 juli en 5 procent per 1 juli volgend jaar.

De stakingen zijn volgende week achtereenvolgens in Overijssel en Gelderland, in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, in Groningen, Friesland en Drenthe, in Noord-Holland en Flevoland en ten slotte in Utrecht en Zuid-Holland. (ANP)