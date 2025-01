MBO Amersfoort werkt samen met ziekenhuizen voor opleiding Doktersassistent

Studenten van de opleiding Doktersassistent bij MBO Amersfoort, die binnen de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kiezen voor een leerwerkplek in het ziekenhuis, volgen sinds kort hun lessen volledig in ziekenhuizen in de regio.

In deze leerweg combineren studenten werken in een erkend leerbedrijf met leren op school, wat hen direct voorbereidt op het beroep. Door een, naar eigen zeggen, unieke samenwerking met Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Diakonessenhuis Zeist en Antonius Ziekenhuis Utrecht worden theorie en praktijk samengebracht in een echte ziekenhuisomgeving. Het initiatief speelt in op de groeiende arbeidsmarktkrapte in de zorg en helpt mee aan het opleiden van meer doktersassistenten, een cruciaal beroep waar veel vraag naar is.

Regionale ziekenhuizen

De studenten volgen steeds les in één ziekenhuis gedurende zes weken, waarna zij telkens doorstromen naar een ander ziekenhuis binnen de samenwerking. Op deze manier doen zij ervaring op in diverse werkomgevingen en specialismen. Het initiatief begon als pilot bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. Studenten krijgen theorielessen en praktijklessen in het ziekenhuis van een vakdocent van MBO Amersfoort en leren onder andere medisch-technische handelingen. Daarnaast volgen ze gastlessen van specialisten uit het ziekenhuis en voeren praktijkopdrachten uit. De positieve reacties leidden tot uitbreiding naar andere ziekenhuizen. Studenten wisselen nu tussen ziekenhuizen om ervaring op te doen in diverse werkomgevingen en specialismen.

Gastlessen van specialisten

Een vernieuwend element is de integratie van de theorie- en praktijklessen met gastlessen van specialisten in het ziekenhuis. De onderwerpen van de gastlessen sluiten daardoor nog beter aan bij de vaktheorie. Denk aan een les over nier- en urinewegen, gevolgd door een gastles van een uroloog. “Studenten zien sneller verbanden en begrijpen het geheel beter”, aldus Sharon ter Beest-Drenth, docent bij MBO Amersfoort.