Vakbonden doen eigen voorstel voor nieuwe cao UMC

Vakbonden FNV, FBZ, CNV en LAD hebben op 7 december 2023 een gezamenlijk voorstel gepresenteerd voor een nieuwe Cao UMC. Uitgangspunt daarbij is om tot een evenwichtig onderhandelingsresultaat voor alle umc-werknemers te komen.

De vakbonden doen dit als alternatief op het bod van de NFU van 17 november.

Vakbonden

Het bod van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) van 17 november was volgens de vakbonden en hun leden volstrekte onvoldoende. Alle vakbonden hebben de NFU laten weten dat het niet zinvol is om op basis van dat bod verder te onderhandelen. De kloof tussen de werknemers- en werkgeversstandpunten is te groot en op deze manier onoverbrugbaar.

Werknemersorganisaties

Voor de werknemersorganisaties geldt dat er een evenwichtig onderhandelingsresultaat moet komen voor alle umc-werknemers. Het doel is tot afspraken te komen die voor iedereen gelden. De voorstellen die de werknemersorganisaties gezamenlijk hebben gedaan gaan onder andere over het maken van afspraken op het terrein van inkomen en onregelmatigheidstoeslagen, vergoedingen van reis- en parkeerkosten en generatieregelingen.

Verder willen de werknemersorganisaties afspraken over roosters en goede scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers in opleiding en werknemers die zich bezighouden met wetenschap en onderzoek.

Samen optrekken

Werknemersorganisaties FNV, FBZ, CNV en LAD, gesteund door NU’91, zullen hiervoor samen optrekken. Zij verwachten vandaag weer verder te onderhandelen.