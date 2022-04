Van Dissel communiceerde ook via privémail

Het gebruik van privémail is niet verboden. De overheid raadt het bewindslieden en ambtenaren sterk af. Dit vanwege veiligheidsrisico’s en de mogelijkheid om daarmee WOB-verzoeken te omzeilen, schrijft de NOS. Als verklaring gaf De Jonge aan dat het gebruik van zijn werkmail gebruiksonvriendelijk was. Hij moest bijvoorbeeld vaak van wachtwoord wisselen.

RIVM

Het RIVM zegt dat Van Dissel nooit zijn privémail gebruikte om vertrouwelijke stukken te versturen. Tegelijkertijd zijn sommige bijlagen in Van Dissels mails bij WOB-verzoeken bestempeld als te vertrouwelijk om vrij te geven, constateert de Volkskrant.

Van Dissel

Als directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM speelde Van Dissel een cruciale rol in de coronacrisis. “Na het debat met De Jonge is Van Dissel gestopt met het gebruik van zijn privémail”, zegt het RIVM tegen de NOS. Het is “onwaarschijnlijk” dat mails die Van Dissel vanaf zijn Gmail-account stuurde niet onder de WOB vallen, omdat “in principe” altijd andere RIVM-adressen in de cc stonden. (ANP)