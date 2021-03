Van Dissel: hoe goed worden de regels nageleefd?

Jaap van Dissel van het RIVM vraagt zich af of mensen wel voldoende de coronamaatregelen naleven. Bij de NOS zegt hij: “We hebben een heleboel maatregelen, maar de vraag is: hoe goed worden die nageleefd? Volgens onderzoek van de gedragsunit van het RIVM en de GGD’s loopt dat terug. Ongeveer de helft van de respondenten zegt thuis te blijven bij klachten en 46 procent zegt zich te laten testen bij klachten. Dat zijn toch wel verontrustende getallen. Blijkbaar laten minder mensen met covidachtige klachten zich testen.”

Hij wijst er op dat er tegelijk de afgelopen twee weken meer mensen naar de teststraten zijn gekomen en dat het percentage positieve testen is gedaald. “Maar dat blijft zo’n 9 procent. Dat grotere aantal testen kan samenhangen met de start van het hooikoortsseizoen. Hooikoorts geeft bovenste luchtwegklachten. Ook worden er meer personen getest in het kader van het bron- en contactonderzoek. Dat maakt het momenteel heel moeilijk om de relatie tussen het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en IC-opnames te duiden.”

Vaccinaties

Volgens Van Dissel is het te vroeg om het effect van vaccinaties te zien, maar, zo stelt hij wel: “Data uit Israël en het Verenigd Koninkrijk geven veel vertrouwen dat vaccins een uitweg bieden. Daarna blijft het virus zeer waarschijnlijk circuleren, misschien in seizoenen zoals influenza. Naar analogie kunnen we dan kwetsbare groepen vaccineren tegen de meest circulerende virusstammen.” (ANP)