Van Koesveld: ‘Bezoekverbod verpleeghuizen loodzwaar besluit’

Op 20 maart 2020 werd besloten dat er geen bezoek meer mocht komen in de verpleeghuizen voor ouderen. Hierover zegt Ernst van Koesveld vandaag in de Parlementaire enquêtecommissie Corona dat het een ‘loodzwaar besluit’ was. Van Koesveld was tijdens de coronapandemie directeur-generaal langdurige zorg bij VWS.

Juist in een verpleeghuis is het belangrijk dat bezoek kan worden ontvangen, zegt Van Koesveld. “Op het moment dat corona het noodzakelijk maakt om zo’n besluit te nemen, dan is dat loodzwaar.”

Het idee was dat het sluiten van de deuren op dat moment nog het virus buiten de verpleegzorg zou kunnen houden. Ook de bewindspersonen hadden er moeite mee, herinnert Van Koesveld zich. “Je zag dat het een steen op de maag was.’ Hij spreekt onder meer van ‘een bedrukte stemming.”

Geen advies

Aan het besluit lag geen advies ten grondslag van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet in die tijd van raad voorzag. Maar het lag volgens Van Koesveld wel “in het verlengde” van het advies om voorzichtig om te gaan met kwetsbare groepen. Juist ouderen liepen relatief veel risico om met een coronabesmetting in het ziekenhuis te belanden.

Uitzonderingen

Er bestonden uitzonderingen op de maatregel, om wat verlichting te brengen. Volgens Van Koesveld is hierover breed gecommuniceerd, maar waren er wel signalen dat de uitzonderingsregels niet overal werden toegepast. Op de vraag of er mensen onnodig alleen zijn gestorven, antwoordde Van Koesveld dat dat vast is voorgekomen. Hij durfde niet te zeggen op welke schaal.

Onzekerheid

Van Koesveld hield staande dat de beperkingen op bezoek zijn ingesteld met het belang van de verpleeghuisbewoners in gedachten. “Die hadden er alle belang bij om niet ziek te worden”, zei hij. De topambtenaar benadrukte dat het een periode van “extreme onzekerheid” was, met een virus dat om zich heen greep en juist voor ouderen “heel dodelijk” was.

Meer aandacht

Uit de zitting blijkt ook dat in de beginfase van de coronapandemie ging meer aandacht naar de acute zorg dan naar de ouderen- en gehandicaptenzorg. Van Koesveld vond dat naar eigen zeggen ook “logisch”, gezien de crisis in de ziekenhuizen.

Overvolle ziekenhuizen

“Ik denk dat er in de media en ook in de politiek meer aandacht was voor de acute zorg”, aldus Van Koesveld. “Dat was ook wel begrijpelijk, omdat wij allemaal het beeld van Bergamo voor ons hadden.” Uit die stad in Noord-Italië kwamen de eerste beelden van Europese bodem van overvolle ziekenhuizen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Hij noemde die “heel indringend”.

Hoog tempo

Van Koesveld bestreed evenwel dat de langdurige zorg op het ministerie van Volksgezondheid volledig “ondersneeuwd” raakte door de grote zorgen om de ziekenhuiszorg. “Wij waren hier, dag in dag uit, volledig mee bezig”, zei hij. “Natuurlijk moest dat in een heel hoog tempo, en dat deden we ook.” (ANP)