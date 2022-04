Van Lienden geschorst uit bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie

De rechtbank in Amsterdam heeft Sywert van Lienden en andere betrokkenen bij de Stichting Hulptroepen Alliantie donderdag geschorst uit het bestuur na een verzoek van het Openbaar Ministerie hiertoe. Tegen Van Lienden en de andere bestuurders loopt een strafrechtelijk onderzoek vanwege de omstreden mondkapjesdeal.

De rechtbank benoemt een tijdelijk, nieuw bestuur dat vervolgens de aansprakelijkheid van het oude bestuur onderzoekt. “Het is mogelijk dat op die manier het geld dat ten nadele van de stichting in de aparte BV is gevloeid aan de stichting zal moeten worden terugbetaald en besteed conform het doel van de stichting”, aldus het OM.

Aangifte Randstad

In maart werd bekend dat het OM een strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een aangifte van Randstad. Het uitzendconcern stelde personeel aan Hulptroepen Alliantie beschikbaar omdat werd gedacht dat het ging om liefdadigheid.

Later bleek echter dat Van Lienden en de andere (voormalig) bestuurders een besloten vennootschap hadden opgericht die werd gebruikt bij de inkoop en verkoop van mondkapjes. Hierdoor zou hij samen met de andere oprichters miljoenen hebben verdiend aan de mondkapjesdeal die zij sloten met het ministerie van Volksgezondheid.

De rechtbank neemt op een later moment een besluit of Van Lienden en de andere betrokkenen ook als bestuurslid ontslagen moeten worden. “De zitting staat op dit moment gepland op 12 mei”, meldt de rechtbank. (ANP)