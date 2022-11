Van Liendens Hulptroepen Alliantie boekt opnieuw flinke winst

De nettowinst kwam in 2020 al uit op bijna 9 ton. In 2021 liep dat bedrag op naar ruim 1,6 miljoen euro. Uit het jaarverslag blijkt dat er van die winst niets is uitgekeerd. In totaal zit er nog ruim 1,2 miljoen euro in de kas van de werkmaatschappij, een bv die onder de stichting hangt.

Nieuwe bestuurder

De huidige bestuurder is Wouter Jongepier, omdat Van Lienden en zakenpartner Bernd Damme in juli door de rechtbank werden ontslagen. Daar tekenden de voormalige bestuurders eerder deze maand beroep tegen aan. Camille van Gestel, de derde zakenpartner, trad eerder al terug als bestuurder.

Onthullingen

Van Lienden en zijn zakenpartners raakten in opspraak na onthullingen van Follow the Money en de Volkskrant. Daaruit bleek dat zij miljoenen hadden overgehouden aan een deal met het ministerie van Volksgezondheid voor de levering van mondkapjes. Van Lienden beweerde dat destijds belangeloos te doen. (ANP)