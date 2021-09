Veel meer OVA-ruimte voor lonen zorgsector

De OVA voor de zorgsector neemt volgend jaar fors toe. Dit jaar was de overheidsbijdrage 1,5 procent. Volgend jaar stijgt hij zeer waarschijnlijk naar 2,2 procent. Dat is veel meer dan begin dit jaar werd verwacht.

Dat blijkt uit een recente berekening van het Centraal Planbureau (CPB). Die geeft elk jaar een prognose over de loonstijging van de cao’s in het bedrijfsleven. De OVA (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) wordt daar direct van afgeleid.

Prinsjesdag

Het percentage van 2,2 staat in de concept-Macro Economische Verkenning (MEV) van het CPB. Het Planbureau maakt zijn voorspellingen elk jaar op Prinsjesdag bekend voor het jaar erna. De concept-MEV is gebaseerd op gegevens van augustus, waardoor de kans klein is dat het OVA-percentage van 2,2 in de tussenliggende maand nog veel verandert.

Tevreden

Minister De Jonge van VWS liet vorige week in een brief aan de Tweede Kamer nog weten dat hij tevreden is over de werking van de OVA. De SER bevestigde eerder dat de afgelopen twintig jaar de ontwikkeling van de beloning van werkenden in de zorg gelijke tred heeft gehouden met de beloning in de marktsector en bij de overheid.

De Jonge: “Daarmee wordt onderstreept dat de OVA-systematiek doet waarvoor het bedoeld is: zorgen voor een marktconforme arbeidsvoorwaardenruimte, waarmee cao-partijen marktconforme cao-loonstijgingen kunnen afsluiten.”