Zorgsector verenigd in brief aan kabinet: er moet geld bij

Vakbonden, werkgevers en beroepsverenigingen in de zorg hebben de handen ineen geslagen om voor Prinsjesdag nog één keer een dringend beroep op het demissionaire kabinet te doen. Er moet meer geld beschikbaar komen voor zorg en welzijn, schrijft Anneke Westerlaken, voorzitter van CNV Zorg en Welzijn, in een open brief namens de sector.

In de brief schetsen de ondertekenaars een indringend beeld van de Nederlandse gezondheidszorg. “Er wordt al te lang te veel gevraagd van degene die de zorg draaiend houden: de zorg- en welzijnsprofessionals. Dagelijks merken zij de effecten van personele tekorten. Tegelijkertijd neemt het aantal patiënten en cliënten waarvoor zij zorgen toe en krijgen zij te maken met steeds zwaardere (gezondheids-)problematiek. Daarbovenop neemt het ziekteverzuim al jaren toe en is het nog nooit zo hoog geweest als nu. Dat betekent dus meer en zwaarder werk, met minder collega’s.”

Gat dichten

De sector wijst erop dat zijn mensen voor deze zware opgave bovendien minder goed betaald wordt dan mensen in andere sectoren. “De salarissen van zorg- en welzijnsprofessionals liggen gemiddeld maar liefst 9 en 6 procent lager dan het salaris in de marksector en de publieke sector. Nu voor iedereen tastbaar is dat de zorg heel belangrijk is, is dit het moment om dit gat te dichten. Daarvoor zijn extra investeringen nodig.”

Kwakkelen we door?

De ondertekenaars roepen het kabinet op om te investeren in betere beloning, meer zeggenschap en mogelijkheden voor begeleiding en ontwikkeling. “Met Prinsjesdag is het erop of eronder. Kwakkelen we door en bezwijken steeds meer professionals onder de druk, of gaan we investeren en oplossingen bieden? Het is tijd om de maatschappelijke waardering om te zetten in substantiële investeringen. Daar heeft heel Nederland profijt van.”

De brief is ondertekend door BPSW Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk, Actiz, CNV Zorg & Welzijn, De Nederlandse GGZ, FBZ vakbond voor zorgprofessionals, Federatie Medisch Specialisten FNV Zorg & Welzijn, InEen, NU’91, Jeugdzorg Nederland, V&VN, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Sociaal Werk Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg, Nederland Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen en ZorgthuisNL.