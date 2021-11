Veel mensen na corona naar de fysiotherapeut

Ruim 157.000 mensen die corona hebben gehad, hebben sinds de uitbraak van de pandemie de hulp gezocht van een fysiotherapeut. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) bevestigt een bericht hierover in het AD. De organisatie is geschrokken van de toename, acht maanden geleden waren het er nog 70.000.

De beroepsvereniging denkt dat het eigenlijke aantal voormalige covid-patiënten dat een fysio nodig heeft nog hoger is, maar kan dat “niet hardmaken”. De woordvoerder van het genootschap wijst er verder op dat gebruikers van oefentherapie en ergotherapie niet zijn meegeteld.

Belasting fysiotherapeuten

De patiënten melden zich met typische klachten als ademhalingsproblemen, verlies van spiermassa en verlies van vertrouwen in het eigen lichaam. Ook hebben ze vaak langer fysiotherapie nodig dan anderen.

Het is wel een belasting voor de fysiotherapeuten, aldus de zegsman, maar ze kunnen het nog wel aan. “Het is niet overmatig druk.” In totaal gebruiken 4 miljoen mensen per jaar de diensten van een fysiotherapeut. Van de 157.000 ex-coronapatiënten waren er anders waarschijnlijk ook nog wel een aantal door een andere oorzaak bij de therapeut beland, maar hoeveel is niet te zeggen. (ANP)