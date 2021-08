‘Veel patiënten met verzwakte afweer onbeschermd door vaccins’

Ongeveer een half miljoen patiënten in Nederland met een verzwakt of verstoord immuunsysteem zijn niet of onvoldoende beschermd door coronavaccins. Dat is een van de conclusies van een onderzoek van onder meer UMC Groningen, het Erasmus MC, UMC Utrecht en ZonMw, financier van onderzoek in de gezondheidszorg. Mogelijk kan een derde of een vierde prik uitkomst bieden voor deze patiënten, maar dit moet nog onderzocht worden.