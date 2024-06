Verenso brengt bestuur en raad van toezicht op peil

Anne Belonje is bij Verenso aangesteld als bestuurder kwaliteit. In die functie volgt ze Rhona Hoven-Eveleigh, die vertrekt wegens een aflopende zittingstermijn. Belonje is gepromoveerd in de cardiologie en is zowel specialist ouderengeneeskunde als gezondheidswetenschapper. Bij Kennemerhart is zij lid van het vakgroepbestuur, supervisor en behandelaar intramurale zorg en consulterend specialist ouderengeneeskunde voor de ggz. Ze is al langer actief binnen Verenso, als mede-oprichter van het regiobestuur Kennemerland-Haarlemmermeer en redacteur bij het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde.

Toezichthouder

Licette Liu vertrekt als aios-lid in de raad van toezicht, eveneens vanwege een aflopende zittingstermijn. Haar opvolger is Thea Zonneveld-Heil, aios ouderengeneeskunde in Nijmegen. Zij maakte in 2023 de overstap van geriatrie naar het specialisme ouderengeneeskunde. Zij is voor Verenso al regiobestuurder in de regio Zuid-Oost-Noord Brabant en Noord-Limburg. Eerder was ze bestuursvoorzitter van de JNVKG, de jongerentak van de beroepsvereniging NVKG, en actief in de beroepsbelangencommissie van de NVKG.

Erelid

Beide benoemingen werden bekrachtigd tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 13 juni. Tijdens die gelegenheid werd Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde in Maastricht, benoemd tot erelid van de Verenso. Dit vanwege zijn belangrijke bijdrage gaan de wetenschappelijke onderbouwing van de ouderengeneeskunde met als belangrijke aandachtspunten de kwaliteit van zorg, de geriatrische revalidatie en zorgtransformaties. Zo zette hij zich onder meer in voor de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) in verpleeghuizen.

Jan Stoopprijs

De jaarlijks de Jan Stoopprijs werd door hoogleraren ouderengeneeskunde uitgereikt Hester Fidder, De specialist ouderengeneeskunde in opleiding gooide hoge ogen met het onderzoek ‘Parkinson rehabilitation in nursing homes: a qualitative exploration of the experiences of patients and caregivers’.