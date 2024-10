Verenso treedt toe tot Europese vereniging voor geriatrische geneeskunde

Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso is dinsdag toegelaten als lid van de European Geriatric Medicine Society (EuGMS). Specialisten ouderengeneeskunde krijgen hierdoor de mogelijkheid om binnen een internationale context mee te praten over en werken aan verdere ontwikkeling van het specialisme.

Specialist ouderengeneeskunde is internationaal nog onbekend, alleen in Nederland is het een erkend specialisme. Verenso wil de kennis en ervaring over de specialist ouderengeneeskunde met het internationale netwerk delen. Het lidmaatschap gaat officiaal in op 1 januari 2025.

Internationaal netwerk

Verenso hoopt dat het lidmaatschap van de EuGMS bijdraagt aan de academisering van het vak in Nederland. “Het versterkt de toegang tot een internationaal netwerk van experts, bevordert de uitwisseling van ideeën en versterkt de samenwerking”, stelt Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde. “Dat draagt bij aan de kwaliteit van de patiëntenzorg, aantrekkelijkheid van het onderwijs en onderzoek naar verdere kennisontwikkeling in de langdurige zorg in het algemeen en de ouderengeneeskunde in het bijzonder. Patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs worden zo op een natuurlijke manier aan elkaar verbonden.”

EuGMS

De EuGMS (European Geriatric Medicine Society) heeft als missie om de geriatrie, in de breedste zin van het woord, in alle lidstaten te ontwikkelen als een erkend en onafhankelijk medisch specialisme, dat bijdraagt aan de zorg voor alle ouderen met leeftijdsgebonden ziekten.

Op de algemene vergadering van de EuGMS hebben Anne Belonje, bestuurder kwaliteit bij Verenso en Jos Schols, Verenso en het wereldwijd unieke specialisme ouderengeneeskunde gepresenteerd.

De Nederlandse Vereniging voor Klinisch Geriaters (NVKG) is al geruime tijd lid van de EuGMS.