Verkiezingsprogramma CDA: regioziekenhuis alleen voor basiszorg

Het CDA wil een “duidelijk onderscheid” tussen regioziekenhuizen en de gespecialiseerde topcentra. Voor de belangrijkste basiszorg kan iedereen in de regio terecht, maar de hoogspecialistische zorg moet worden geconcentreerd bij de gespecialiseerde topcentra, waaronder de umc’s. “De gespecialiseerde centra laten de basiszorg over aan de regioziekenhuizen.”

Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma van het CDA voor de verkiezingen van maart. Lijsttrekker bij die verkiezingen is de huidige minister van VWS, Hugo de Jonge: “De centra voor de hoogspecialistische zorg, onderwijs en onderzoek laten de basiszorg over aan de regioziekenhuizen.”

Regionale samenwerking

In het verkiezingsprogramma komt ook de wens terug van De Jonge voor meer regionale samenwerking: “We maken met het veld een nieuwe zorgkaart, waarmee we de zorg anders en beter organiseren. Op regionaal niveau moet over de grenzen van de zorgdomeinen heen worden samengewerkt, om te zorgen dat het zorgaanbod in iedere regio past bij de zorgvraag. Die samenwerking komt niet vanzelf tot stand en vraagt om duidelijke regie en sturing in de regio.”

De zorg is geen markt, maar mensenwerk, aldus het CDA-programma: “Het belang van de patiënt staat altijd voorop. Daarom kiezen wij voor minder marktwerking en meer samenwerking als basis voor de zorg.” Het CDA wil af van ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde financiële prikkels en productietargets die alleen maar zouden leiden tot onnodige behandelingen. Winstuitkeringen in de zorg worden verboden en medisch specialisten komen in loondienst.

Meer preventie

De partij wil in de komende regeerperiode meer werk maken van preventie. Met innovatie en digitalisering, waardoor er ook zorgpersoneel vrijkomt. Met preventie is nog veel gezondheidswinst te behalen volgens het CDA: “Meer aandacht voor gezond eten, sporten, overgewicht en niet-roken vergroten de kwaliteit van leven en verlagen de druk op de zorg. Ook moet de marktwerking op een lager pitje en zal meer samenwerking leiden tot zinniger zorg “in het belang van de patiënt”. Bekende sporters worden ingezet om een gezonde levensstijl te promoten.

Verpleegkundige

Het CDA wil een “flinke opwaardering” van het beroep van verpleegkundige. Zij gaan een goed salaris verdienen dat aansluit bij hun verantwoordelijkheden. Daarbij hoort ook meer zeggenschap over hun eigen werk en “dus minder regels en afvinklijstjes”. In de directie van elke instelling komt een verpleegkundige in een bestuurlijke rol van chief nursing officer, als het aan de christendemocraten ligt.

Meer verpleeghuizen

Het CDA wil het aantal verpleeghuizen uitbreiden en een gevarieerder aanbod van vormen van wonen en zorg. Ook in de ouderenzorg kan innovatie het zware werk voor verzorgenden verlichten, zodat er meer tijd en aandacht is voor de ouderen en de uitval van personeel beperkt.

Aan de wildgroei van thuiszorgorganisaties moet een eind komen. Dat kan door hogere eisen te stellen aan nieuwe aanbieders, andere financieringsprikkels en wijkgerichte samenwerking. In iedere wijk moet de eerstelijnszorg zoveel mogelijk als team samenwerken.