RKZ derde ziekenhuis met rode cijfers in coronajaar

Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk heeft een verlies geleden van 2,6 miljoen euro in 2020. Belangrijkste oorzaak is een reservering voor achterstallige vennootschapsbelasting. Het ziekenhuis overwoog een beroep te doen op de hardheidsclausule, maar deed dit uiteindelijk niet.

In juli werd bepaald dat RKZ belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting voor het jaar 2014, nadat het ziekenhuis in dat jaar werd overgenomen en een andere eigendomsstructuur kreeg.

Vrijstelling belasting

RKZ kwam toen in handen van arbodienstverlener Zorg van de Zaak. Ook de medisch specialisten hebben een belang in RKZ. Hiermee is het ziekenhuis uniek in Nederland als het enige ziekenhuis dat nog in private handen is. Doordat in de statuten staat dat er geen winst kan worden uitgekeerd, dacht het ziekenhuis een beroep te kunnen doen op de medische vrijstelling van de vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst ging hier niet in mee en het ziekenhuis overweegt in beroep te gaan, maar heeft uit voorzorg wel een reservering gevormd tot en met de jaren 2017. In 2017 zijn de statuten aangepast en strikter geformuleerd ten opzichte van de winstuitkering, waardoor het ziekenhuis alsnog een beroep kan doen op de vrijstelling.

Compensatieregelingen

Het operationele resultaat, onder meer zonder de reservering voor de vennootschapsbelasting, is wel positief en bedraagt een half miljoen. Dit is flink lager dan in eerdere jaren doordat met de zorg voor coronapatiënten de productie bij andere specialismen 10 procent daalde. “Normaal gesproken zou dit tot een enorm verlies leiden, maar dankzij de landelijke continuïteitsregeling met de zorgverzekeraars is dit grote verlies voorkomen”, merkt het ziekenhuis op.

Verder schrijft RKZ dat nog niet voor alle compensatieregelingen voor de coronapandemie de uitwerking en wijze van verantwoording en beschikking concreet zijn voor het ziekenhuis.

Onderbouwing

“RKZ is op dit moment een onderbouwing aan het opstellen ten aanzien de extra kosten Covid. De exacte omvang is op dit moment nog niet bekend. Om toekomstige rechten niet te verliezen heeft het RKZ in april 2021 bij de belangrijkste zorgverzekeraars beroep gedaan op de hardheidsclausule CB-regeling 2020 en aangegeven hierover in overleg te willen gaan”, aldus het ziekenhuis in de deze maand gepubliceerde jaarrekening.

Benadeling

Eerder meldde het Zaans Medisch Centrum al tegen een verlies aan te lopen in coronajaar 2020. Het ziekenhuis kreeg niet alle kosten vergoed van de covid-zorg en de besmetting met de NDM-bacterie. Bestuurder Hans Feenstra vertelde dat de compensatieregeling voor ziekenhuizen kleine ziekenhuizen benadeelt. Hij merkte op dat sommige instellingen wel 20 miljoen overhouden aan compensatie voor covid-bestrijding.

Het vorig jaar zomer gesloten akkoord tussen NVZ, ZN en NFU bracht de belofte met zich mee dat geen enkel ziekenhuis rode cijfers zou draaien. Feenstra noemde het wrang dat het toch gebeurt.