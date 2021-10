Verpleeghuis in Staphorst voert mondkapjesplicht weer in

Landelijk hebben verpleeghuizen nog niet veel last van het oplopende aantal coronabesmettingen, behalve in coronabrandhaard Staphorst. Verpleeghuis De Berghorst heeft tijdelijk de mondkapjesplicht en anderhalve-meter-afstandsregel weer ingevoerd. “Iedereen heeft het recht om zelf te beslissen over vaccinatie.”

Staphorst is coronabrandhaard

Staphorst is een van de grootste coronabrandhaarden van Nederland. De vaccinatiegraad in de Biblebelt-gemeente is met 56 procent een van de laagste van Nederland. Dat heeft gevolgen. Het aantal covid-besmettingen stijgt er snel. Op zondag waren volgens het coronadashboard in het afgelopen etmaal 54 mensen positief getest. Dat is vijf meer dan het weekgemiddelde van 49 in de afgelopen zeven dagen. Per 100.000 inwoners bedraagt het gemiddelde aantal positief geteste mensen 312. Dat is veruit het hoogste van Nederland. Ook in de buurgemeente Zwartewaterland en het nabij gelegen Rijssen-Holte loopt het aantal coronabesmettingen op.

Verpleeghuis in Staphorst

Verpleeghuis De Berghorst, het enige verpleeghuis in Staphorst, heeft tot nu toe het coronavirus in deze vijfde coronagolf buiten de deur weten te houden. “De vaccinatiegraad is hoog onder de 67 bewoners”, zegt Janine Noordhuis, bestuurder van Zorgspectrum Het Zand, waar De Berghorst onderdeel van is. Van de 110 medewerkers in Staphorst is er niemand besmet. Maar in de 44 aanleunwoningen zijn wel vier positief geteste bewoners.

Uitval zorgmedewerkers

“We hebben het meeste last van uitval van personeel”, zegt Noordhuis. Er zitten permanent vijf tot zes medewerkers thuis in quarantaine. Omdat zij zelf of familieleden klachten hebben of in afwachting zijn van een coronatest. “We moeten mensen vragen om extra diensten te draaien. Dat vraagt veel van ze. Ik heb veel respect voor alle medewerkers die er opnieuw met elkaar de schouders onder zetten. Begin 2021 was het ook al erg zwaar. Toen hebben we een grote uitbraak gehad.”

Interne onrust

Staphorst ligt als brandhaard onder een vergrootglas. Noordhuis merkt dat intern de onrust toeneemt over de verspreiding van het coronavirus. Hoe hoog de vaccinatiegraad onder zorgmedewerkers is, weet Noordhuis niet. Maar aangezien de meeste medewerkers uit het dorp zelf komen, zal die ook rond de 56 procent liggen. Noordhuis merkt dat dit spanningen geeft. “Net als elders in de samenleving is er bij ons polarisatie tussen mensen die zich wel en niet laten vaccineren. Daarvoor organiseren we gesprekken, zoals een moreel beraad. We praten met elkaar en luisteren naar elkaars argumenten. We zetten niemand onder druk om zich te laten vaccineren. Iedereen heeft het recht om zelf te beslissen over vaccinatie.”

Mondkapjesplicht

Op verzoek van de cliëntenraad en het personeel heeft Noordhuis besloten om de mondkapjesplicht en de anderhalve-meter-afstandsregel weer in te voeren in algemene ruimtes. Uit voorzorg. “Het gaat om het signaal dat we weer op ons hoede moeten zijn.”

Landelijk beeld verpleeghuizen

Landelijk hebben verpleeghuizen nog niet veel last van het oplopende aantal coronabesmettingen. Wel zijn er zorgen, laat een woordvoerder van brancheorganisatie ActiZ weten. “Vooral ongevaccineerde mensen raken besmet. We weten dat vaccineren helpt. Net zoals de basismaatregelen helpen om verspreiding te voorkomen.”