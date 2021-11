Verpleeghuizen willen boosterprik vervroegen

Bewoners en personeel van verpleeghuizen kunnen niet tot december of januari wachten op een boosterprik tegen het coronavirus. Daarvoor waarschuwen zorgbestuurders in Nieuwsuur . Minister Hugo de Jonge zegt “te kijken” of de extra prik vervroegd kan worden.

Ook brancheverenigingen Actiz en SPOT zeggen dat de vaccins sneller bij de bewoners en het personeel van verpleeghuizen terecht moeten komen. Het aantal locaties met besmette bewoners liep de afgelopen weken snel op naar 510, 20 procent van het totale aantal verpleeghuizen.

Tempo baart zorgen

Een van de zorgorganisaties met veel besmettingen is Sensire met instellingen in Gelderland. "We hebben in een periode van twee weken ineens veel zieken. We zien nu dat bewoners ook weer echt flink ziek worden", vertelt woordvoerder Arend Pleysier. "Het tempo waarin het gaat, baart ons grote zorgen."