Verpleegkundigen krijgen beroepsverbod na grensoverschrijdend gedrag

Intiem contact

De eerstgenoemde verpleegkundige is uit het register geschrapt om intiem contact tijdens en direct na de behandeling van twee cliënten. Er was sprake van het via Snapchat uitwisselen van naaktfoto’s en ook van seksuele handelingen tijdens het videobellen. Deze verpleegkundige had inmiddels al een baan geaccepteerd buiten de gezondheidszorg.

Een intieme (seksuele) relatie met cliënten is onder meer niet toegestaan omdat de patiënt afhankelijk en vaak ook kwetsbaar is. In dit geval was dat zeker zo, doordat de cliënten zwak waren door ontgifting na alcohol- en cocaïnegebruik en in hun verleden ellende op seksueel gebied hadden ervaren.

Soa-poli

De verpleegkundige van de soa-poli is uit zijn beroep gezet nadat hij een patiënt een bedenkelijke mail zou hebben gestuurd en hem volgens verklaringen ook had gekust en geknuffeld. Met een andere cliënt zou hij seksueel contact hebben gehad, in de behandelkamer en in huiselijke sfeer. Verder was de verpleegkundige niet zorgvuldig met testuitslagen en speculeerde hij daar ook over.

De man ontkent en lang niet alles is te bewijzen, maar het college zegt dat desondanks “voldoende is komen vast te staan dat het gedrag van de verpleegkundige in verregaande mate grensoverschrijdend is geweest en bij momenten ook een seksuele ondertoon had”.

Voorbeeldfunctie

Het tuchtcollege ziet als verzwarende omstandigheid dat de verpleegkundige een voorbeeldfunctie had. “Hij was teamleider en werkte in die hoedanigheid talloze werknemers in; ook stelde hij zich weinig toetsbaar op. Gelet op de ernstige schending van de professionele normen en de grote noodzaak patiënten tegen de verpleegkundige te beschermen, moet worden voorkomen dat hij weer aan de slag kan als verpleegkundige.” (ANP)