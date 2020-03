Verpleegkundigen: zorgen over personeelstekort door coronavirus

Interessant voor u

Hoe een PAxit te voorkomen

Huisartstekorten, de wachttijden in de ggz, de structurele personeelsproblemen in ziekenhuizen – de kranten staan er vol van en ook de Tweede Kamer lijkt niet onberoerd: de debatten over deze thema’s wisselden elkaar de afgelopen maanden in rap tempo af. Een simpel recept voor dé aanpak van deze problematiek is niet in zicht. Maar als we nu eens gaan omdenken. Vanuit acceptatie van de feitelijke situatie gaan kijken naar mogelijkheden. En in dat licht kijken naar taakherschikking. Kan het pad van taakherschikking dan een richting zijn die verder bewandeld moet worden?