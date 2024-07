Verscherpt toezicht voor Huize @dgar in Deurningen

Huize @dgar is een open behandelgroep voor licht verstandelijk beperkte jongeren van 8 tot 18 jaar. De zorg voldoet niet aan de normen voor goede jeugdhulp.

Urinecontroles

De medewerkers van Huize @dgar passen vrijheidsbeperkende maatregelen toe, bijvoorbeeld het innemen van telefoons en urinecontroles. Hier is echter geen wettelijke grondslag voor. Huize @dgar voldoet niet aan de vereisten en waarborgen van de Wet zorg en dwang. Het generiek toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen draagt niet bij aan een gezonde ontwikkeling van de jeugdigen.

Niet planmatig

Er wordt onvoldoende methodisch en planmatig gewekt. De wettelijke termijn voor het opstellen van een hulpverleningsplan of de periodieke evaluatie wordt niet altijd gehaald. Hierdoor is het voor medewerkers, jongeren en ouders niet altijd duidelijk wat de doelen van de hulp zijn en hoe hieraan gewerkt wordt.

Gespecialiseerde hulp nodig

Verder is het gezien de complexe problematiek van de jongeren en het aantal jongeren nodig om direct een gedragswetenschapper en voldoende SKJ-geregistreerde medewerkers in te zetten. Daarnaast heeft de inspectie zorgen over de manier van aansturing bij Huize @dgar en de mate waarin de organisatie in staat is om verbeteringen voor de lange termijn door te voeren.