VGN en ActiZ schrijven brief aan Kamer over Wzd

Om antwoorden op die vragen of knelpunten te krijgen hebben de verenigingen samen een brief geschreven aan de Tweede Kamer. De kamerleden voeren binnenkort schriftelijk overleg met de minister van VWS en de brief moet hen helpen kamervragen te stellen over de Wzd.

Thuissituatie

Een van de onderwerpen waar nog veel onduidelijkheid over bestaat, is de toepassing van de Wzd in de thuissituatie. Het is nog steeds niet duidelijk voor wie de wet in die situatie geldt en ook de financiering is nog niet geregeld, zo stellen de VGN en Actiz. V&VN heeft haar verpleegkundigen en verzorgenden die werkzaam zijn in de wijk al geadviseerd om geen onvrijwillige zorg in het dagelijkse werk toe te passen, totdat er meer duidelijkheid is over de uitvoerbaarheid van de wet in de wijk.

Crisisdiensten

De uitvoering van de crisisdienst door ggz-organisaties verschilt daarnaast per regio. Daardoor kan niet overal in het land 24/7 beoordeeld worden of de Wzd voor iemand gepast is. Eerder al uitte de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde Verenso haar zorgen over signalen dat Wzd-cliënten geweigerd zouden worden door ggz-crisisdiensten. GGZ Nederland heeft aangegeven die signalen niet te herkennen.

De VGN en ActiZ hopen dat hun brief bijdraagt aan een betere aansluiting van de Wzd bij de praktijk.