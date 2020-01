GGZ Nederland: ‘Crisisdiensten weigeren geen cliënten’

Het signaal dat crisisdiensten alle Wzd-gerelateerde cliënten weigeren, herkent GGZ Nederland niet. De vereniging reageert hiermee op verschillende berichten over knelpunten in de samenloop van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

Volgens de Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) weigeren diverse ggz-instellingen sinds 1 januari patiënten in crisissituaties, die onder de Wet zorg en dwang (Wzd) vallen. In veel regio’s voeren de ggz-instellingen volgens GGZ Nederland echter de IBS-beoordeling gewoon uit en worden Wzd-cliënten zelfs voor enkele dagen opgenomen in een ggz-instelling.

Wzd-cliënten in de ggz

GGZ Nederland herkent wel de zorgen over de uitvoering van de Wzd en de Wvggz bij samenloop. Sinds het ingaan van de wetten ontvangt de vereniging signalen van hun leden dat Wzd-cliënten door capaciteitsproblemen in de VG- en PG-sector ten onrechte in de ggz belanden voor beoordeling, crisisopvang of verblijf.

GGZ niet verantwoordelijk

Ook ontvangt GGZ Nederland signalen dat de rechter de verlenging van de IBS afwijst, omdat de ggz-instelling geen Wzd-accommodatie is. Daardoor zou een onhoudbare en onwerkbare situatie ontstaan. De oplossing ligt volgens GGZ Nederland niet in het aanspreken van de ggz-sector. De capaciteitsproblemen in de sector VG/PG moeten in die sectoren worden opgelost worden, in plaats van dat ze worden doorbelast aan een sector die volgens GGZ Nederland de handen al vol heeft aan het uitvoeren van de eigen gedwongen zorgwet (Wvggz).

In gesprek

Het capaciteitsprobleem en de structurele organisatie van de uitvoering van de Wzd wil GGZ Nederland op korte termijn bespreken met Actiz, VGN en Verenso. De branchevereniging stelt dat de scheiding van de wet Bopz in de Wzd en Wvggz niet voor niets heeft plaatsgevonden. De twee wettelijke kaders zijn bedoeld om de zorg zo passend mogelijk te maken voor de verschillende doelgroepen: de juiste (gedwongen) zorg op de juiste plek. GGZ Nederland: ‘Het is de taak van alle zorgaanbieders om ervoor te zorgen dat cliënten worden behandeld vanuit het juiste wettelijke kader door professionals die hiervoor zijn opgeleid en over de nodige specifieke expertise beschikken.’