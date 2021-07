VGZ benoemt Chief People and Sustainability Officer

Coöperatie VGZ heeft Jojanneke Goedings benoemt tot Chief People and Sustainability Officer (CPSO). Zij start vanaf 15 augustus en zal verantwoordelijk zijn voor personeels-, leiderschaps- en organisatieontwikkeling, personeelsmanagement, duurzaamheid en facilitymanagement.

Jojanneke Goedings (1975) is bedrijfskundige met een postdoctoraal in verandermanagement. Zij heeft ervaring opgedaan in zowel de financiële dienstverlening als in de zorg. Sinds september 2019 is zij bij Coöperatie VGZ in dienst als clusterleider ‘Moeite met betalen’. In deze rol zette zij zich in voor een schuldenzorgvrij én gezonder Nederland.

De benoeming is onderdeel van een nieuwe strategie van VGZ. De verzekeraars zegt de gezondste werkgever te willen zijn “die staat voor bevlogen en betrokken medewerkers, duurzaam ondernemen, inclusie en solidariteit”.

Met de benoeming van Goedings is het het zogeheten Executive Committee van VGZ compleet. De raad van bestuur wordt gevormd door CEO Karien van Gennip en Chief Finance & Risk Officer Kees Hamster. Verder maken Frank Elion (Chief Member Officer), Mirjam Verhoeven (Chief Transformation & Information Officer) en Marjo Vissers-Kuijpers (Chief Health Officer) deel uit van het Executive Committee.