VGZ houdt 400 miljoen over na 2023

De dalende inflatie en daaraan gekoppelde verwachting van toekomstige rentedaling zorgen voor een positief effect op de waarde van obligaties en aandelen in 2023. Dit nadat de verzekeraar in 2022 nog 234 miljoen euro verloor op de beleggingen. “Als coöperatie zonder winstoogmerk zullen wij dit positieve resultaat altijd in het belang van onze leden inzetten”, aldus VGZ.

Zorgkosten

Maar ook op de verzekeringen behaalde VGZ winst. Op de basisververzekering werd een positief resultaat geboekt van 123 miljoen euro en op de aanvullende verzekeringen 51 miljoen euro, in lijn met afgelopen jaar.

Van de ontvangen premies en eigen bijdragen is 98 procent uitgegeven aan zorgkosten. Het aantal leden nam in 2023 af met 129.000 tot 3.991.000 leden. Per 1 januari 2024 heeft Coöperatie VGZ 3.871.000 leden. De gemiddelde zorgkosten per verzekerde stegen met 5,4 procent naar 3.320 euro.

Eind 2023 bedroeg het eigen vermogen 2,8 miljard euro en de solvabiliteitsratio 142 procent. Coöperatie VGZ streeft naar een solvabiliteit tussen de 125 procent en 145 procent.