VGZ sluit driejarig contract met diagnostiekaanbieders

VGZ heeft in zeventien zorgkantoorregio’s een driejarig contract afgesloten met diagnostiekaanbieders Dit betekent volgens de verzekeraar dat zorgverleners, zoals huisartsen en medisch specialisten, bij een centraal loket in de regio laboratoriumdiagnostiek kunnen aanvragen.

VGZ wil de laboratoriumcapaciteit optimaliseren door de diagnostiek regionaal te organiseren in zogeheten Integrale Digitale Diagnostiek (IDD) beleid. Hierbij wil VGZ, met onder andere gezamenlijke frontoffices en betere gegevensuitwisseling tussen zorgverleners.

Efficiënter

Dit moet ervoor zorgen dat de diagnostiek efficiënter verloopt en dubbele onderzoeken worden voorkomen. Naast de inrichting en doelmatige inzet van diagnostiek speelt ook digitalisering een cruciale rol. Hierbij wordt gestreefd om het volledige proces – van aanvraag tot en met uitslag – digitaal af te handelen.

In de andere zorgkantoorregio’s hanteert VGZ een open inschrijvingsbeleid. De contractstatussen zijn te vinden in de zorgzoeker.

Snel en digitaal

“Voor patiënten en zorgverleners is het prettig dat de uitslagen snel en digitaal beschikbaar zijn”, zegt Bart Verhulst, directeur Zorginkoop & Transformatie Landelijk bij Coöperatie VGZ. “Dit voorkomt het onnodig herhalen van bijvoorbeeld bloedprikken. In onze meerjarencontracten maken we afspraken om de zorg efficiënter te maken, waarbij de patiënt centraal staat.”

“Samen met zorgaanbieders stellen we een routekaart op om te komen tot een regionale organisatie van diagnostiek. Om deze ontwikkelingen te volgen hebben we een samenwerkingsnetwerk opgezet met en tussen onze IDD-regievoerders om gezamenlijk stappen te zetten naar het diagnostieklandschap van de toekomst.”