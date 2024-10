VieCuri en Franciscus opnieuw erkend als topklinische ziekenhuizen

VieCuri is sinds 2007 een topklinisch ziekenhuis. Nastasja Cornelissen-Kolorz, lid raad van bestuur VieCuri : “Bij VieCuri is er een intrinsieke wil om te blijven verbeteren. We zijn van nature nieuwsgierig: we ontdekken, veranderen en optimaliseren de zorg en onze organisatie. Als ziekenhuis zijn we er primair voor de patiënt. De patiënt speelt daarom een belangrijke rol in het blijven ontwikkelen van het zorgproces. Wij zien onze topklinische status als een belangrijke voorwaarde om alle uitdagingen het hoofd te bieden. Door hierop te blijven inzetten, kunnen we samen de toekomst aan!”

Franciscus trad zestien jaar geleden toe tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Lid raad van bestuur Franciscus Marlies Jansen-Landheer: ‘Wij zijn trots dat het de STZ is opgevallen met hoeveel inzet en plezier er dagelijks gewerkt wordt aan topzorg, opleiding en onderzoek. En dat dit zich uit in een aantrekkelijk opleidingsklimaat, waardoor ook veel jonge collega’s bewust kiezen voor Franciscus.’

STZ

De vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) toetst de kwaliteit van topklinische zorg, binnen de 27 topklinische ziekenhuizen, op verschillende criteria waaronder de gespecialiseerde diagnostiek en vernieuwde behandelmethoden.