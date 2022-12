Vijf provincies vragen minister om behoud kinderhartchirurgie UMCG

De commissarissen van de Koning van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland vragen in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid om de kinderhartchirurgie in Groningen te houden. Dit meldt RTV Noord .

Zonder de afdeling zou de toegankelijkheid van de zorg op academisch niveau op het spel staan. Zij omarmen daarom ook het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Onomkeerbare gevolgen

De NZa concludeerde vorige week dat het ‘geïsoleerd concentreren’ van de kinderhartchirurgie grote onomkeerbare gevolgen heeft. Zo staat er in het rapport dat ruim 90 procent van de gespecialiseerde verpleegkundigen niet bereid is te verhuizen. Gespecialiseerde behandelteams dreigen uit elkaar te vallen en expertise zal verloren gaan. Als de minister het besluit toch doorzet, zou Nederland mogelijk experts uit het buitenland moeten inhuren.

Maatschappelijk belang

“Wij vertrouwen erop dat u vanwege het grote maatschappelijke belang ervoor zult kiezen om de kinderhartchirurgie in Groningen open te houden”, schrijft René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. “Nu en in de toekomst. Wij hopen dat u duidelijkheid biedt. Dan komt er een einde aan de politieke onrust in onze regio, en aan de grote ongerustheid onder onze inwoners en patiënten.”