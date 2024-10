Vincent Maas gaat interimmen bij Zorggroep Almere

Maas (67) heeft in de loop der jaren een grote staat van dienst opgebouwd vanuit diverse rollen binnen de zorgsector, onder andere als bestuurder en toezichthouder.

Maas treedt op 21 oktober aan als interimbestuurder bij Zorggroep Almere. Zijn brede kennis heeft hij onder meer opgedaan in de ouderenzorg, jeugdzorg en verstandelijke gehandicaptenzorg waar hij een belangrijke rol speelde in ingrijpende verandertrajecten bij complexe zorgorganisaties.

Zorggroep Almere

Zorggroep Almere laat weten verheugd te zijn met de nieuwe bestuurder. “Vincent is gewend gecompliceerde processen het hoofd te bieden en positieve resultaten te boeken, waarbij verbinding en integraal werken uitgangspunt voor hem zijn. In het verlengde van deze ervaring, wacht hem bij Zorggroep Almere een boeiende opdracht om samen met bestuurder Jannie Riteco de organisatie toekomstbestendig te maken. Voor Vincent zal hierbij in het bijzonder de aandacht uitgaan naar de bedrijfsvoering.”