Viroloog Van Ranst ‘Politici, pak fake news over corona aan’

‘De categorische veroordeling van de absolute onzin die wordt uitgekraamd over corona, blijft uit. Zo ga je de strijd tegen fake news niet winnen’, zei de Belgische hoogleraar virologie Van Ranst in de Tweede Kamer.

“Vrijheid van meningsuiting is super belangrijk, maar ik heb de indruk dat mensen die onwaarheden over corona verkondigen, te veel ruimte krijgen in reguliere media. Als het onzin is, moet je het ook zo noemen. Uit onderzoek blijkt dat de bereidheid om zich te laten vaccineren, voor veel mensen afhangt van informatie die zij uit social media halen. Je moet je realiseren dat die onzin gevolgen heeft. Dat kost uiteraard levens.”

De hoogleraar virologie uit België zei dit vandaag tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer door wie hij was uitgenodigd.

Politici

Marc van Ranst erkent dat de strijd tegen fake news heel moeilijk is. Hij spreekt expliciet de politiek aan: “De strijd tegen fake news wordt niet geholpen door politici die onwaarheden verspreiden. Mensen volgen die politici.” Hij gaat ook in op ondermijning van het vertrouwen in de overheid: “Het helpt niet als er binnen het politieke bedrijf partijen zijn die elke dag het wantrouwen tegen de overheid voeden. Elke dag. Probeer daar maar eens tegen te vechten. En dat bedoel ik als een oproep.”

Uitbreiding IC-bedden

Van Ranst begrijpt niet waarom de uitbreiding van het aantal IC-bedden in Nederland zoveel weerstand oproept. “Natuurlijk is het moeilijk om op te schalen, maar als je dat weet, kan je maar beter snel beginnen met de eerste stap nemen.” De hoeveelheid IC-bedden in Nederland matcht niet met die in omringende landen. In België zijn er bijvoorbeeld dubbel zoveel IC-bedden beschikbaar. Van Ranst: “Je ziet alle andere landen ook naar deze standpunten gaan. Ik begrijp niet waarom uitbreiding van het aantal IC-bedden in Nederland geldt als ‘vloeken in de kerk’. Wat ik wel weet: als je als overheid een bepaald standpunt hebt ingenomen, en de hakken in het zand hebt gezet, is het heel moeilijk om ze daar weer uit te peuteren.”

Zowel in Nederland als in België bestaat een tekort aan verpleegkundigen. Van Ranst pleit ervoor het vak aantrekkelijker te maken. “Ik bedoel dat ook financieel. Verpleegkundigen zijn geen halve heiligen die hun vak uit roeping uitvoeren. Je lost dit niet morgen op, maar op termijn wel.”