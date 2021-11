Vitalis heropent teststraat voor zorgmedewerkers

PAMM

Vitalis biedt de medewerkers zeven dagen per week op afspraak een coronatest aan in de Vitalis teststraat. Deze voert Vitalis uit in eigen beheer. Ze werken hiervoor samen met stichting PAMM. Stichting PAMM is hét regionale centrum voor infectieziekten en pathologie in Zuidoost-Brabant.

Teststraat

Volgens Vitalis is het belangrijk dat zorgmedewerkers niet op hun testuitslagen moeten wachten, omdat dit ‘funest is voor de zorgcontinuïteit. Medewerkers komen in overeenstemming met de richtlijnen van de RIVM in aanmerking voor een test in de teststraat.