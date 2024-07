VN-fonds: nog steeds lopen te veel mensen hiv op 

Dat is aanzienlijk minder dan ruim tien jaar geleden, maar nog altijd meer dan drie keer zo hoog als de internationale doelstellingen. Wereldleiders hadden met elkaar afgesproken dat ze maatregelen zouden nemen om het aantal nieuwe besmettingen volgend jaar te beperken tot hooguit 370.000.

VN-organisatie UNAIDS maakt zich zorgen over de cijfers die ze maandag naar buiten heeft gebracht. Bezuinigingen en discriminerende antihomowetten “brengen de gemaakte vooruitgang in gevaar”, aldus de organisatie.

Afrika

Het aantal nieuwe besmettingen in Afrika ten zuiden van de Sahara daalt snel. Daar zijn nu minder nieuwe infecties dan in de rest van de wereld, en dat is voor het eerst. Dat komt vooral doordat steeds minder moeders hun ziekte doorgeven aan hun pasgeboren kinderen. In het oosten en zuiden van Afrika is de verspreiding van hiv onder jonge kinderen tussen 2010 en 2023 met 73 procent gedaald.

Prostitutie

Het aantal hiv-gevallen neemt nu vooral toe in Oost-Europa en Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Dit zijn vooral mensen die in de prostitutie werken, transvrouwen, en -mannen die seks hebben met mannen. “Mensen uit belangrijke groepen hebben nog steeds te maken met buitensporige schendingen van hun mensenrechten, met strenge wetten, vooroordelen en discriminatie die voorkomen dat ze toegang hebben tot bescherming tegen hiv”, aldus UNAIDS.

Nederlands Aidsfonds

Het Nederlandse Aidsfonds concludeert ook “dat de aidsbestrijding wereldwijd geen vooruitgang boekt”. Directeur Mark Vermeulen verklaart: “We hebben in Nederland laten zien dat we de aidsepidemie onder controle kunnen krijgen. Aidsbestrijding houdt echter niet op bij onze landsgrenzen. Nederland heeft de kennis en de plicht om wereldwijd een einde aan aids te maken.”

Immuunsysteem

Het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) breekt het immuunsysteem van mensen beetje bij beetje af. Na verloop van tijd is het lichaam daardoor niet meer in staat om zich te beschermen tegen virussen en bacteriën, en dan is er sprake van aids. Het virus verspreidt zich via onder meer bloed. Dat kan bij seksueel contact gebeuren, maar ook door vervuilde injectienaalden en in het verleden ook door bloedtransfusie. Hiv is in principe ongeneeslijk, maar dankzij goede medicatie is het in westerse landen wel veranderd van een dodelijke ziekte in een chronische aandoening, mensen kunnen redelijk gezond oud worden met hiv. (ANP)