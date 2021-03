VNG vraagt nieuwe regering om meer steun

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een oproep gedaan aan de nieuwe regering voor meer steun aan gemeenten. In een paginagrote advertentie in de Volkskrant schrijft de VNG dat “veel gemeenten klem zitten”.

De VNG licht de jeugdzorg eruit. Op dat gebied is het tekort van de gemeenten 1,7 miljard euro per jaar. “De komende dagen gaan meer dan ooit over de toekomst van ons land en onze inwoners. Als het gigantische tekort in het sociaal domein niet wordt opgelost, kunnen wij niet meewerken aan die toekomst.”

In de advertentie wordt benadrukt dat de gemeenten de grootste investeerders in de openbare ruimte zijn, maar dat er momenteel weinig overblijft om te investeren. Veel gemeenten moeten volgens de VNG belastingen verhogen om voldoende geld te genereren en dan nog kunnen ze vaak niet investeren in bijvoorbeeld cultuur of sport. “De gemeenten zitten klem.”

De VNG wil samen met het nieuwe kabinet “de uitholling van de lokale democratie en de openbare voorzieningen stoppen”. “Dat bespaart iedereen in Nederland een hoop ellende op de lange termijn.” (ANP)