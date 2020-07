VNN benoemt zorgethica als toezichthouder

Marian Verkerk is toegetreden tot de raad van toezicht van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Zij volgt in deze rol Patricia Schothorst op die na haar tweede zittingsperiode afscheid neemt.

Verkerk (1957) is filosoof en sinds 2000 Hoogleraar Zorgethiek aan de RUG en het UMCG. Zij is geïnteresseerd in het ontwikkelen van een ‘praktijkgebonden ethiek’: een ethiek ontwikkeld van onderop en van binnenuit. Daarnaar heeft zij zowel binnen de ziekenhuiswereld, als in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg ervaring opgedaan als toezichthouder. Tot begin juli was ze lid van de raad van commissarissen van Zorgpartners Friesland, een functie die ze neerlegde na onenigheid met de raad van bestuur. Verkerk krijgt bij VNN de portefeuille kwaliteit en veiligheid.