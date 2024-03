VNO-NCW: meer creativiteit vereist voor aanpak personeelstekort in de zorg

Het personeelstekort in de zorg vraagt om creatieve oplossingen. Zo moet het potentieel van arbeidsbesparende technologie beter worden benut en zorgmedewerkers worden gestimuleerd om meer uren te gaan werken. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer, die woensdag 6 maart debatteert over de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg.

De werkgeversorganisaties begrijpen dat de focus op het extra werven van zorgpersoneel ligt. Maar VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat er meer nodig is om zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van de zorg te behouden.

Personeelstekort zet zorg onder druk

Door het toenemende personeelstekort staat de zorg steeds verder onder druk. Bij ongewijzigd beleid zullen er in 2033 meer dan 190.000 vacatures zijn. Eind 2022 werkte al 15 procent van onze totale beroepsbevolking in de gezondheidszorg en de vraag neemt alleen maar verder toe. VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich zorgen over het steeds grotere beslag dat de zorg legt op de beroepsbevolking. Dat wakkert niet alleen tekorten in andere cruciale sectoren aan, maar kan op termijn ook het verdienvermogen van Nederland en daarmee het draagvlak voor de premiebetalingen schaden.

Arbeidsbesparende technologie

De werkgeversorganisaties schrijven in hun brief onder meer dat de kansen van arbeidsbesparende technologie nog onvoldoende worden benut. Volgens eerder onderzoek kunnen met een goede inzet van dit soort innovaties 100.000 zorgmedewerkers worden vrijgespeeld. “Er zijn talrijke voorbeelden van bedrijven en ondernemers die zorgmedewerkers zo op een innovatieve manier ontlasten. De opschaling en uitrol van succesvolle initiatieven kan en moet sneller.”

Meer uren werken

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen ook op het grote potentieel arbeidsaanbod dat er al is. Een grote groep zorgprofessionals werkt immers in deeltijd. Als zij meer uren gaan werken, maakt dat een groot verschil. Er lopen al initiatieven in de zorg om werknemers te stimuleren grotere contracten te werken en werkgevers worden hiermee ook ontlast. De werkgeversorganisaties juichen dit soort initiatieven toe en roepen de politiek op deze breder uit te rollen.

Behoud van zorgpersoneel

Verder vragen de werkgeversorganisaties om meer aandacht voor behoud van het zittend personeel, zeker omdat uitstroomcijfers in de zorg erg hoog zijn. Die stegen vorig jaar harder dan de instroom. De toenemende administratieve lastendruk als gevolg van wet- en regelgeving is funest voor het werkplezier van zorgmedewerkers. Een adequate infrastructuur voor het uitwisselen van gegevens kan eveneens bijdragen aan verlaging van de administratieve druk. Daarom moet er ook snel werk worden gemaakt van een nationale infrastructuur voor het verantwoord en veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens.