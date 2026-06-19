Volg hier: Corona-verhoor toenmalig CNIO bij VWS Bianca Buurman

Buurman was van januari 2020 tot 2021 chienursing officer en zij gaf in die rol advies aan de minister over de verpleegkunde. Buurman, die ook hoogleraar acute ouderenzorg is, had het niet gek gevonden als zij of iemand anders in het Outbreak Management Team was gezet om te adviseren over de praktijk. “Je hebt ook kennis van de context nodig, je moet weten hoe het er in de praktijk aan toegaat.”

“De stem van verpleegkundigen werd niet goed geregeld in de crisisstructuur. Ik heb me ingezet om dat te borgen”, aldus Buurman in een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie over de pandemie.

Het ministerie van VWS opperde dat Buurman lid werd, maar ze weet zelf niet waarom ze niet in het OMT kwam, zei ze. “Het was wel zinvol geweest.”

Bezoekverbod

Het was niet voor alle verpleeghuizen duidelijk dat er een uitzondering was op het bezoekverbod tijdens de eerste coronagolf. VWS had dat beter moeten communiceren, zei Buurman .

Minister Hugo de Jonge maakte in maart 2020 tijdens een coronapersconferentie bekend dat er een bezoekverbod kwam, om mogelijke blootstelling aan het coronavirus zoveel mogelijk te verminderen voor risicogroepen. Hij zei dat er een uitzondering kon worden gemaakt als iemand op sterven lag. Volgens hoogleraar acute ouderenzorg Buurman was die uitzondering niet overal bekend.

“Het had via de branchevereniging en de beroepsvereniging kunnen gaan. Dan weten de zorgprofessionals en de besturen ervan”, aldus Buurman. “Ik denk niet dat dit voldoende gebeurd is.” (ANP)