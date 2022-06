Voor het eerst winst voor Sionsberg

Sionsberg Netwerk Ziekenhuis (SNZ) heeft in 2021 voor het eerst sinds het faillissement winst gedraaid. De spoedpoli in Dokkum hield onder de streep 309.000 euro over doordat er geen werk werd uitbesteed zoals in eerdere jaren.

De organisatie, die tot 11 januari Transmurale Specialistische Zorg Dokkum heette, zit nog wel in een precaire financiële situatie. Zo is het eigen vermogen verbeterd in 2021, maar is het nog steeds 2,4 miljoen euro negatief door de jarenlange verliezen die werden geboekt. De stichting is daarom ook afhankelijk van andere organisaties voor kortlopende financiering. CCN Netwerk Holding heeft zich garant gesteld voor de continuïteit.

Faillissement

Sionsberg ging als onderdeel van Zorggroep Pasana in 2014 failliet. In 2015 werd de Sionsberg overgenomen door drie investeerders: zorginstelling ZuidOostZorg in Drachten, DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland (CCN). Die wilden er huisartsendiensten, anderhalve lijnszorg, poliklinische diensten en dagverpleging aanbieden.