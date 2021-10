Vooral ggz ziet resultaat dalen in 2020

Vooral in de ggz zijn de resultaten in 2020 gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het gemiddelde exploitatieresultaat als percentage van de totale opbrengsten van organisaties in de geestelijke gezondheidszorg daalde vorig jaar naar 0,9 procent van 2 procent in 2019, blijkt uit gegevens van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ).

In andere sectoren bleef het exploitatieresultaat verhoudingsgewijs op niveau. Ziekenhuizen zagen het gemiddelde resultaat licht dalen van 1,4 procent naar 1,3 procent. Organisaties in de ouderenzorg boekten gemiddeld een exploitatieresultaat van 2,6 procent, gestegen vanaf 2,1 procent in 2019. Ook in de gehandicaptenzorg steeg het resultaat, namelijk van 1,5 procent naar 2 procent.

Het waarborgfonds benadrukt wel dat niet alle zorgaanbieders deelnemen aan het fonds en de gegevens niet zonder meer gelden voor de gehele deelsector. Het fonds baseert zich op de ingediende jaarrekeningen van de deelnemers aan het WFZ. Van twee van de 285 deelnemers was ten tijde van publicatie van dit document nog geen jaarrekening beschikbaar.

Uitschieters

Het WFZ schrijft dat per individuele deelnemer het resultaat uitschieters kent van min 17,1 procent tot plus 42,1 procent. Negatieve uitschieters worden in veel gevallen veroorzaakt door reorganisatievoorzieningen, merkt het waarborgfonds op. Positieve uitschieters worden vaak veroorzaakt door verkoop van vastgoed. Het merendeel van de WFZ-deelnemers (83,4procent) heeft een exploitatieresultaat tussen de bandbreedte van 0 procent tot plus 5 procent.

Verhoogde bewaking

Eerder schreef het waarborgfonds al in het jaarverslag over 2020 dat vooral ggz-instellingen het moeilijk hebben. Ruim een kwart van de ggz-instellingen staat onder zogeheten “verhoogde bewaking”. Bij bijvoorbeeld de ouderen- en gehandicaptenzorg is dit respectievelijk 10 en 11 procent.

Vermogen

Het weerstandsvermogen in de ggz daalde licht van 24 procent naar 23,7 procent. Bij ziekenhuizen steeg het weerstandsvermogen iets van 26 procent naar 26,2 procent. In de ouderenzorg en gehandicaptenzorg hebben organisaties gemiddeld een weerstandsvermogen van respectievelijk 32,6 procent en 31,6 procent.