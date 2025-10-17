Voorbereid naar het stemlokaal dankzij het gratis politieke whitepaper van Skipr

Op 29 oktober mag Nederland weer kiezen. En hoewel er weinig over gesproken wordt in de debatten, is de zorg een belangrijk onderwerp voor de politieke partijen. Wilt u weten wat hun plannen zijn en wat voor consequenties die gaan hebben voor de zorg? Download gratis onze whitepaper .

Visie en leiderschap. Dat is waar Nederland op zit te wachten na het disfunctionele kabinet-Schoof. Dat geldt ook voor de zorg, die meer dan ooit behoefte heeft aan een politiek die naar de lange termijn durft te kijken en regie durft te nemen over een stelsel dat piept en kraakt.

We weten ondertussen dat er bezuinigingen op komst zijn. De nieuwe Defensienorm laat zijn sporen achter in de verschillen partijprogramma’s en dus ook in de op een na hoogste post in ’s lands begroting: de zorg.

Flinke verschillen

Skipr en Zorgvisie onderzochten de partijprogramma’s van de zes partijen die een maand voor de verkiezingen op meer dan tien zetels stonden: PVV, GroenLinks/PvdA, CDA, VVD, D66 en JA21. En die verschillen flink in aanpak.

Sommige partijen denken de bezuinigingen grotendeels te kunnen realiseren door de geplande halvering van het eigen risico terug te draaien (VVD, CDA, D66, JA21), terwijl andere (GL/PvdA, PVV) het eigen risico juist willen afschaffen.

Enkele partijen roepen op tot strenger pakketbeheer, zodat alleen bewezen medische interventies nog via het basispakket vergoed kunnen worden (VVD, D66, CDA, JA21). Maar tegelijkertijd willen veel van hen (GL/PvdA, PVV, D66, CDA, VVD) de basismondzorg voor volwassenen terug in dat pakket.

Andere thema’s zijn: passende zorg, preventie, ggz, jeugdzorg, gezondheidsverschillen, personeelskrapte.

Wat kiest u?

Er is wel degelijk iets te kiezen op 29 oktober. Wilt u meer weten over hoe de plannen van de politieke partijen uitpakken?

Zorg en de Tweede Kamerverkiezingen 2025