Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Voorbereid naar het stemlokaal dankzij het gratis politieke whitepaper van Skipr

,

Op 29 oktober mag Nederland weer kiezen. En hoewel er weinig over gesproken wordt in de debatten, is de zorg een belangrijk onderwerp voor de politieke partijen. Wilt u weten wat hun plannen zijn en wat voor consequenties die gaan hebben voor de zorg? Download gratis onze whitepaper.

Visie en leiderschap. Dat is waar Nederland op zit te wachten na het disfunctionele kabinet-Schoof. Dat geldt ook voor de zorg, die meer dan ooit behoefte heeft aan een politiek die naar de lange termijn durft te kijken en regie durft te nemen over een stelsel dat piept en kraakt.

We weten ondertussen dat er bezuinigingen op komst zijn. De nieuwe Defensienorm laat zijn sporen achter in de verschillen partijprogramma’s en dus ook in de op een na hoogste post in ’s lands begroting: de zorg.

Flinke verschillen

Skipr en Zorgvisie onderzochten de partijprogramma’s van de zes partijen die een maand voor de verkiezingen op meer dan tien zetels stonden: PVV, GroenLinks/PvdA, CDA, VVD, D66 en JA21. En die verschillen flink in aanpak.

Sommige partijen denken de bezuinigingen grotendeels te kunnen realiseren door de geplande halvering van het eigen risico terug te draaien (VVD, CDA, D66, JA21), terwijl andere (GL/PvdA, PVV) het eigen risico juist willen afschaffen.

Enkele partijen roepen op tot strenger pakketbeheer, zodat alleen bewezen medische interventies nog via het basispakket vergoed kunnen worden (VVD, D66, CDA, JA21). Maar tegelijkertijd willen veel van hen (GL/PvdA, PVV, D66, CDA, VVD) de basismondzorg voor volwassenen terug in dat pakket.

Andere thema’s zijn: passende zorg, preventie, ggz, jeugdzorg, gezondheidsverschillen, personeelskrapte.

Wat kiest u?

Er is wel degelijk iets te kiezen op 29 oktober. Wilt u meer weten over hoe de plannen van de politieke partijen uitpakken?

Download het gratis whitepaper

Zorg en de Tweede Kamerverkiezingen 2025

Reageer op dit artikel
Meer over:Verkiezingen 2025

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

13:26 Voorbereid naar het stemlokaal dankzij het gratis politieke whitepaper van Skipr
18 sep 2025 SGP en CU willen dat CDA medisch-ethisch kleur bekent
8 sep 2025 Meeste partijen willen een vorm van mondzorg terug in basispakket
7 sep 2025 Bikker wil steun van CDA bij medisch-ethische onderwerpen
7 sep 2025 D66 zet preventie bovenaan

Interessant voor u

Duurzame zorg – van urgentie naar actie | Skipr webinar in ...
· 0 jaar geleden
Gratis webinar Samenwerken en zelfleiderschap in de krappe ...
· 0 jaar geleden
Cybersecurity effectief aanpakken | In samenwerking met Ecare
· 0 jaar geleden
Webinar: Data in de strijd tegen arbeidsmarktkrapte
· 0 jaar geleden
Webinar: Data & Security
· 0 jaar geleden
In samenwerking met
Webinar: Integrale samenwerking? Zo organiseer je data-uitwisseling
· 0 jaar geleden
In samenwerking met

Reader Interactions

Reacties