Voorzitter DSW: ‘Zorgverzekeraars leggen onnodige kwaliteitscontroles op’

Aad de Groot geeft zorgverleners groot gelijk: de kwaliteitseisen die zorgverzekeraars opleggen dragen niet bij aan betere zorg. De Groot gaat nog een stap verder: “Het staat betere zorg zelfs in de weg.” De Groot is bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar DSW.

Daarmee reageert De Groot op het onderzoek van de VvAA. Daarin geeft 44 procent van de 2.000 ondervraagde zorgverleners aan dat ze de controles op kwaliteit disproportioneel vinden.

Kwaliteit

De Groot heeft deze zorgverleners groot gelijk. “Als het gaat om de kwaliteit van de Nederlandse artsen, tandartsen fysiotherapeuten en andere zorgverleners behoort Nederland tot de wereldtop”, zegt hij tegen het ANP. “Controles op fraude zijn van belang en nodig, mits het proportioneel is. Veruit de meeste zorgverleners zijn dat vertrouwen meer dan waard.”

Extra eisen

De kwaliteitseisen die door de wet gesteld worden zijn volgens De Groot hoog en “bij de eigen beroepsgroep in goede handen”. Zorgverzekeraars menen vaak nog aanvullende eisen te moeten stellen. Het voldoen aan die eisen is dan vaak een voorwaarde voor het krijgen van een contract of volledige vergoeding van de geleverde zorg.

Lager tarief

“Kan de zorgverlener niet aan de extra verplichtingen te voldoen? Dan krijgen zij geen contract van de zorgverzekeraar of volgt een verlaging op de vergoeding van geleverde zorg. Veel zorgverleners nemen noodgedwongen of moegestreden genoegen met een lager tarief. In sommige gevallen is de alsmaar toenemende bureaucratie zelfs een reden om vroegtijdig met stoppen met hun praktijk.”

Vertrouwen

“Met extra kwaliteitseisen maken zorgverzekeraars het zorgverleners onnodig moeilijk”, aldus De Groot. “Dat draagt niet bij aan betere zorg, het staat betere zorg zelfs in de weg. Kwaliteit moet aan de zorgverlener en de beroepsvereniging worden overgelaten. De relatie tussen zorgverzekeraars en zorgverlener moet op vertrouwen gebaseerd zijn.”