V&VN herbenoemt voorzitter Bianca Buurman

Buurman is blij met de herbenoeming en vindt het een eer om voorzitter te zijn van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden IG en verpleegkundig specialisten. “Onze leden vormen het fundament van de gezondheidszorg en staan onder druk. Er is veel nodig.”

Behoud

Buurman roept het kabinet op om de beroepskeuze voor de zorg te stimuleren. Daaronder valt het afschaffen van het collegegeld, goede stagebegeleiding en het dichten van de loonkloof. “We moeten alles op alles zetten om verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten te behouden en aan te trekken voor de zorg”, vertelt Buurman naar aanleiding van haar herbenoeming in het AD.

Tuchtzaken door schaarste

Ook de bescherming van zorgprofessionals wordt steeds belangrijker nu de schaarste toeneemt en de zorg complexer wordt. “Nu ben je individueel verantwoordelijk als het fout gaat. Dat geeft stress. Dus hoe regelen we dat wettelijk? We zien die vragen over werken in schaarste toenemen, net als het aantal tuchtrechtzaken dat daar het gevolg van is.” Afgelopen najaar heeft V&VN daarom een hulplijn opgericht voor leden die ondersteuning willen als zij te maken krijgen met een (tucht)klacht.

Op 1 februari start Buurmans tweede termijn als voorzitter. Schaarste is de komende jaren het prominente thema voor V&VN.