V&VN waarschuwt voor kabinetsplan om zorg aan onverzekerden te stoppen

V&VN maakt zich zorgen over het kabinetsplan waarbij zorgprofessionals vanaf 2027 moeten stoppen met het verlenen van planbare zorg aan onverzekerden. “Een weigering van een zorgprofessional om zorg te bieden gaat in tegen de Beroepscode”, aldus de beroepsvereniging.

De regering wil 40 miljoen euro bezuinigen op zorg aan mensen zonder zorgverzekering. Hierdoor hebben deze mensen straks alleen nog toegang tot acute zorg. Het gaat hier naar schatting om zo’n 5.000 mensen, voornamelijk arbeidsmigranten zonder werk. In een interview met Zembla zegt VWS-minister Agema dat deze arbeidsmigranten voor planbare zorg terugmoeten naar hun land van herkomst. Wat dan wel en geen acute zorg is, moeten zorgprofessionals volgens Agema bepalen.

Mensenrecht

Ikazia-bestuursvoorzitter Inge de Wit noemde de plannen in Zembla onmenselijk. V&VN benadrukt dat toegang tot gezondheidszorg een mensenrecht is, dat vastgelegd is in de Grondwet en internationale verdragen. “Bescherming van dit recht is de verantwoordelijkheid van de overheid”, aldus de beroepsverenging. V&VN vindt verder dat een politieke keuze niet mag worden neergelegd bij de zorgprofessionals.

De koepel wijst het kabinet er ook op dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zich aan hun Beroepscode houden en een eed afleggen. “Daarin staat dat zorgprofessionals uitgaan van het principe dat iedere zorgvrager recht heeft op zorg, zónder te discrimineren op grond van kenmerken als afkomst en nationaliteit.”

Penny wise pound foolish

V&VN vindt de plannen verder onwenselijk omdat het onthouden van planbare medisch noodzakelijke zorg de situatie van zorgvragers kan verslechteren. “Waardoor later mogelijk een beroep wordt gedaan op (duurdere) acute zorg.” V&VN gaat daarom haar zorgen delen met het ministerie van VWS.