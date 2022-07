VWS: alle ballen op het Integraal Zorg Akkoord

Dat bleek weer eens tijdens het Arbeidsmarktdebat in de Tweede Kamer.

Minister Helder: ‘We moeten absoluut breder kijken dan curatief. Dat doen we ook, ik ben in gesprek met mijn collega-minister. Er is echt een verbinding gelegd tussen IZA, het WOZO en de programma’s waar de staatssecretaris mee bezig is. Hierin zit de brede aanpak besloten.’

Helder zegt de bereidheid te merken bij de partijen die meepraten in het IZA: ‘Alle partijen zeggen: we begrijpen de beperkingen en we voelen ook de druk om het samen beter te doen. We zijn nadrukkelijk in gesprek wat gaan we voor elkaar betekenen? Linksom of rechtsom komen we half september met het IZA naar buiten.’

Domeinoverstijgende samenwerking

Zorgkantoren zijn bezig met het opstellen van regiobeelden, waarbij zorgaanbod en zorgvraag in kaart worden gebracht. Het programma TAZ (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg) gaat over domeinoverstijgende samenwerking, inclusief regionale samenwerking op het gebied van gedeeld werkgeverschap. Helder benadrukt dat ook de huisarts aandacht krijgt in de plannen. Kortom: regionalisering is besloten in het IZA.

Loon naar werken

De minister is voorstander van een ‘voltijdsbonus’: ‘Het helpt als we meer gaan werken. In de grondwet staat echter dat een voltijdsbonus juridisch niet mogelijk is. We zijn echter in gesprek, of we niet toch een financiële stimulering kunnen regelen. Dat doen we in samenwerking met het ministerie van SZW en Financiën. Als we daarvoor de wet moeten aanpassen, zullen we dat doen. Via het programma TAZ wordt gekeken hoe het werken in de zorg aantrekkelijker is te maken. Er wordt ook gekeken naar het verlagen van de marginale druk, bijvoorbeeld door het hervormen van de kindertoeslag. Tenslotte zal de belemmering om meer uren te werken, worden aangepakt. Maar niet voor de zomer: de Kamer krijgt in het najaar bericht. Aankomende zomer verandert er nog niets.

Zorginnovatie

Goede voorbeelden in de zorg leiden zelden tot opschaling. Daar is minister Helder het volledig mee eens. Ze vindt dat we moeten ‘versnellen’. Daar zijn ‘versnellingsprogramma’s voor. Helder benadrukt dat alle partners hiervoor nodig zijn. Er wordt gewerkt aan een landelijke standaard zorginnovaties.

Ze zal zorgverzekeraars aansporen het opschalen van goede voorbeelden in hun inkoopeisen mee te nemen. ‘We moeten hier regionale afspraken over maken, zodat alle zorgorganisaties er op dezelfde manier mee omgaan.’ Het onderwerp zal meegenomen worden in de besprekingen rondom het IZA.

Administratieve lasten

Helder: ‘De ambitie moet zijn dat we de regeldruk reduceren. Daarbij heb ik ook de huisartsen in het vizier, daar hebben wij veel waardering voor.’ De minister zegt zelf alle wetsvoorstellen voor te leggen aan het college vermindering regeldruk. En er komt, dat is dan los van het IZA, een brief van de minister waarin zij uiteen zet hoeveel administratieve lasten de verschillende wetten in de zorg veroorzaken.

Kortom: Eerst het IZA en daarna zien we weer verder.