VWS heeft acht miljoen documenten over coronacrisis

In het interview vertelt De Kort onder meer dat de leden van de enquêtecommissie van plan zijn te spreken met jongeren, ziekenhuizen en bewoners en bestuurders van verpleeghuizen. Daarnaast moet de commissie zich door een enorme stapel papieren zien te werken. “Alleen al bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben we acht miljoen documenten te vorderen”, zegt De Kort. “En dat is dus alleen van VWS. Dan heb je ook nog Justitie en Veiligheid, Defensie, de GGD, RIVM…”

Het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaat in totaal drie jaar duren.